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鉅亨速報

盤後速報 - 圓剛(2417)次交易(5)日除息0.15元，參考價53.05元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

圓剛(2417-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。

首日參考價為53.05元，相較今日收盤價53.20元，息值合計為0.15元，股息殖利率0.28%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 53.20 0.15041 0.28% 0.0
2023/07/04 21.85 0.20022 0.92% 0.0
2022/07/04 19.7 0.1461 0.74% 0.0
2021/07/23 39.2 2.0 5.1% 0.0
2020/07/06 28.95 0.1016 0.35% 0.0

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