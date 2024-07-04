盤後速報 - 震旦行(2373)次交易(5)日除息4.1元，參考價72.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
震旦行(2373-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.1元。
首日參考價為72.9元，相較今日收盤價77.00元，息值合計為4.1元，股息殖利率5.32%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|77.00
|4.1
|5.32%
|0.0
|2023/07/07
|80.5
|4.7
|5.84%
|0.0
|2022/07/06
|90.0
|6.0
|6.67%
|0.0
|2021/08/02
|93.8
|6.0
|6.4%
|0.0
|2020/07/08
|94.5
|6.0
|6.35%
|0.0
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