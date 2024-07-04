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鉅亨速報

盤後速報 - 震旦行(2373)次交易(5)日除息4.1元，參考價72.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

震旦行(2373-TW)次交易(5)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.1元。

首日參考價為72.9元，相較今日收盤價77.00元，息值合計為4.1元，股息殖利率5.32%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 77.00 4.1 5.32% 0.0
2023/07/07 80.5 4.7 5.84% 0.0
2022/07/06 90.0 6.0 6.67% 0.0
2021/08/02 93.8 6.0 6.4% 0.0
2020/07/08 94.5 6.0 6.35% 0.0

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