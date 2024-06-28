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鉅亨速報

盤中速報 - 振樺電(8114)大漲7.12%，報188元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 09:53

振樺電(8114-TW)02日09:53股價上漲12.5元，報188.0元，漲幅7.12%，成交1,016張。

振樺電(8114-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售管理系統(POS)及其週邊設備和服務。資訊服務系統整體解決方案。

近5日股價上漲8.67%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+711 張
  • 外資買賣超：+391 張
  • 投信買賣超：+302 張
  • 自營商買賣超：+18 張
  • 融資增減：+176 張
  • 融券增減：-4 張

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