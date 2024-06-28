盤中速報 - 振樺電(8114)大漲7.12%，報188元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 09:53
振樺電(8114-TW)02日09:53股價上漲12.5元，報188.0元，漲幅7.12%，成交1,016張。
振樺電(8114-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為端點銷售管理系統(POS)及其週邊設備和服務。資訊服務系統整體解決方案。
近5日股價上漲8.67%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+711 張
- 外資買賣超：+391 張
- 投信買賣超：+302 張
- 自營商買賣超：+18 張
- 融資增減：+176 張
- 融券增減：-4 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 太極(4934)急拉3.97%報26.2元，成交3,099張
- 盤中速報 - 科風(3043)急拉3.41%報37.9元，成交907張
- 盤中速報 - 旭暉應材(6698)急拉3.37%報50.5元，成交12,907張
- 盤中速報 - 錸寶(8104)大漲8.6%，報46.1元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇