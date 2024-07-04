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鉅亨速報

盤後速報 - 勝品(6556)下週(7月11日)除息3元，預估參考價116.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

勝品(6556-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月4日)收盤價119.00元計算，預估參考價為116.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

勝品(6556-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電腦及週邊設備軟硬體、電器及視聽電子產品製造及銷售。有線無線通信機械器材製造及銷售。電子零組件、電子材料製造及銷售。近5日股價下跌0.84%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 119.00 3.0 2.52% 0.0
2023/07/13 111.5 5.0 4.48% 0.0
2022/07/14 59.8 3.2 5.35% 0.0
2021/07/26 47.5 2.0 4.21% 0.0
2020/07/20 49.1 1.8 3.67% 0.0

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