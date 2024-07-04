盤後速報 - 勝品(6556)下週(7月11日)除息3元，預估參考價116.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
勝品(6556-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(7月4日)收盤價119.00元計算，預估參考價為116.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.52%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
勝品(6556-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電腦及週邊設備軟硬體、電器及視聽電子產品製造及銷售。有線無線通信機械器材製造及銷售。電子零組件、電子材料製造及銷售。近5日股價下跌0.84%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|119.00
|3.0
|2.52%
|0.0
|2023/07/13
|111.5
|5.0
|4.48%
|0.0
|2022/07/14
|59.8
|3.2
|5.35%
|0.0
|2021/07/26
|47.5
|2.0
|4.21%
|0.0
|2020/07/20
|49.1
|1.8
|3.67%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 柏文(8462)次交易(5)日除息2.11元，參考價115.89元
- 盤後速報 - 菱光(8249)次交易(5)日除息1.09元，參考價29.06元
- 盤後速報 - 大世科(8099)次交易(5)日除息1.85元，參考價112.15元
- 盤後速報 - 動力-KY(6591)次交易(5)日除息2.72元，參考價59.28元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇