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鉅亨速報

盤後速報 - 凌華(6166)下週(7月11日)除息1元，預估參考價82.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

凌華(6166-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月4日)收盤價83.70元計算，預估參考價為82.7元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

凌華(6166-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為通訊暨電腦產品。量測及自動化產品。近5日股價上漲6.88%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 83.70 1.0 1.19% 0.0
2023/07/12 73.4 2.5 3.41% 0.0
2022/07/12 55.4 0.3 0.54% 0.0
2021/09/09 63.7 1.0 1.57% 0.0
2020/07/14 85.2 1.6 1.88% 0.0

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