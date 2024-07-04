盤後速報 - 凌華(6166)下週(7月11日)除息1元，預估參考價82.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
凌華(6166-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月4日)收盤價83.70元計算，預估參考價為82.7元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
凌華(6166-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為通訊暨電腦產品。量測及自動化產品。近5日股價上漲6.88%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|83.70
|1.0
|1.19%
|0.0
|2023/07/12
|73.4
|2.5
|3.41%
|0.0
|2022/07/12
|55.4
|0.3
|0.54%
|0.0
|2021/09/09
|63.7
|1.0
|1.57%
|0.0
|2020/07/14
|85.2
|1.6
|1.88%
|0.0
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