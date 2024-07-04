盤後速報 - 中光電(5371)下週(7月11日)除息3元，預估參考價87.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
中光電(5371-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(7月4日)收盤價90.90元計算，預估參考價為87.9元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
中光電(5371-TW)所屬產業為光電業，主要業務為研發、生產製造、銷售各式液晶顯示器/電視、投射系統及其模組與。背光裝置；多媒體簡報系統設備及其軟體；液晶顯示型網路個人電腦。、液晶顯示型視窗終端機、數位傳輸式液晶監視器。近5日股價下跌2.69%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|90.90
|3.0
|3.3%
|0.0
|2023/07/13
|75.7
|4.5
|5.94%
|0.0
|2022/07/27
|56.5
|4.0
|7.08%
|0.0
|2021/07/30
|60.8
|4.0
|6.58%
|0.0
|2020/07/16
|34.75
|2.0
|5.76%
|0.0
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