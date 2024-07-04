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鉅亨速報

盤後速報 - 通嘉(3588)下週(7月11日)除權息0.6元，預估參考價87.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

通嘉(3588-TW)下週(7月11日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.2元，合計股利0.6元。

以今日(7月4日)收盤價89.90元計算，預估參考價為87.75元，權息值合計為2.15元，股息殖利率0.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

通嘉(3588-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01080 電子零組件製造業。I501010 產品設計業。近5日股價下跌0.88%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 89.90 0.39961 0.44% 0.199806
2023/07/13 50.0 0.90722 1.81% 0.302406
2022/07/29 78.8 3.3017 4.19% 0.7004
2021/09/02 146.5 0.5995 0.41% 0.9992
2020/08/24 34.85 1.0002 2.87% 0.0

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