盤後速報 - 通嘉(3588)下週(7月11日)除權息0.6元，預估參考價87.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
通嘉(3588-TW)下週(7月11日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.2元，合計股利0.6元。
以今日(7月4日)收盤價89.90元計算，預估參考價為87.75元，權息值合計為2.15元，股息殖利率0.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
通嘉(3588-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為CC01080 電子零組件製造業。I501010 產品設計業。近5日股價下跌0.88%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|89.90
|0.39961
|0.44%
|0.199806
|2023/07/13
|50.0
|0.90722
|1.81%
|0.302406
|2022/07/29
|78.8
|3.3017
|4.19%
|0.7004
|2021/09/02
|146.5
|0.5995
|0.41%
|0.9992
|2020/08/24
|34.85
|1.0002
|2.87%
|0.0
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