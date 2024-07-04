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鉅亨速報

盤後速報 - 博磊(3581)下週(7月11日)除息0.5元，預估參考價50.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

博磊(3581-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月4日)收盤價51.00元計算，預估參考價為50.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

博磊(3581-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造。機械設備製造業務。電子零件材料批發及零售業務。近5日股價上漲16.58%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 51.00 0.5 0.98% 0.0
2023/07/13 24.5 0.8 3.27% 0.0
2022/08/10 21.55 1.0 4.64% 0.0
2021/07/19 26.75 0.9 3.36% 0.0
2020/07/15 15.45 0.7 4.53% 0.0

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