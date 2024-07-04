盤後速報 - 博磊(3581)下週(7月11日)除息0.5元，預估參考價50.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
博磊(3581-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月4日)收盤價51.00元計算，預估參考價為50.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
博磊(3581-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造。機械設備製造業務。電子零件材料批發及零售業務。近5日股價上漲16.58%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|51.00
|0.5
|0.98%
|0.0
|2023/07/13
|24.5
|0.8
|3.27%
|0.0
|2022/08/10
|21.55
|1.0
|4.64%
|0.0
|2021/07/19
|26.75
|0.9
|3.36%
|0.0
|2020/07/15
|15.45
|0.7
|4.53%
|0.0
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