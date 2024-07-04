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鉅亨速報

盤後速報 - 泓格(3577)下週(7月11日)除息1元，預估參考價55.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

泓格(3577-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月4日)收盤價56.00元計算，預估參考價為55.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

泓格(3577-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業電腦相關產品研發、製造銷售及電腦軟體代理買賣。遠端控制器之研發、製造銷售、維修及相關材料進出口業務。工控介面卡之研發、製造銷售、維修及相關材料進出口業務。近5日股價上漲3.94%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 56.00 1.0 1.79% 0.0
2023/09/21 82.8 1.5 1.81% 1.0
2022/09/02 86.6 1.5 1.73% 1.0
2021/09/09 54.5 0.7 1.28% 0.0
2020/07/29 32.15 0.7 2.18% 0.0

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