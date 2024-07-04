盤後速報 - 泓格(3577)下週(7月11日)除息1元，預估參考價55.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
泓格(3577-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月4日)收盤價56.00元計算，預估參考價為55.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
泓格(3577-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為產業電腦相關產品研發、製造銷售及電腦軟體代理買賣。遠端控制器之研發、製造銷售、維修及相關材料進出口業務。工控介面卡之研發、製造銷售、維修及相關材料進出口業務。近5日股價上漲3.94%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|56.00
|1.0
|1.79%
|0.0
|2023/09/21
|82.8
|1.5
|1.81%
|1.0
|2022/09/02
|86.6
|1.5
|1.73%
|1.0
|2021/09/09
|54.5
|0.7
|1.28%
|0.0
|2020/07/29
|32.15
|0.7
|2.18%
|0.0
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