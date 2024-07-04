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鉅亨速報

盤後速報 - 逸昌(3567)下週(7月11日)除息2.7元，預估參考價40.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

逸昌(3567-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.7元。

以今日(7月4日)收盤價43.00元計算，預估參考價為40.3元，息值合計為2.7元，股息殖利率6.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

逸昌(3567-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓測試、雷射修整、成品IC 測試、外觀檢查、捲帶包裝等服務。近5日股價上漲0.6%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 43.00 2.7 6.28% 0.0
2023/07/11 31.75 2.1 6.61% 0.0
2022/07/27 30.85 2.6 8.43% 0.0
2021/07/27 36.85 2.0 5.43% 0.0
2020/07/23 27.3 1.7087 6.26% 0.0

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