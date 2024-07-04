盤後速報 - 逸昌(3567)下週(7月11日)除息2.7元，預估參考價40.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
逸昌(3567-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.7元。
以今日(7月4日)收盤價43.00元計算，預估參考價為40.3元，息值合計為2.7元，股息殖利率6.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
逸昌(3567-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓測試、雷射修整、成品IC 測試、外觀檢查、捲帶包裝等服務。近5日股價上漲0.6%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|43.00
|2.7
|6.28%
|0.0
|2023/07/11
|31.75
|2.1
|6.61%
|0.0
|2022/07/27
|30.85
|2.6
|8.43%
|0.0
|2021/07/27
|36.85
|2.0
|5.43%
|0.0
|2020/07/23
|27.3
|1.7087
|6.26%
|0.0
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