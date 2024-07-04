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鉅亨速報

盤後速報 - 敦泰(3545)下週(7月11日)除息1元，預估參考價85.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

敦泰(3545-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月4日)收盤價86.50元計算，預估參考價為85.5元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。近5日股價上漲1.4%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 86.50 0.99564 1.15% 0.0
2023/07/03 78.4 0.50316 0.64% 0.0
2022/07/28 96.7 15.8363 16.38% 0.0
2021/09/15 179.0 3.2315 1.81% 0.0
2020/07/20 35.45 0.5029 1.42% 0.0

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