盤後速報 - 敦泰(3545)下週(7月11日)除息1元，預估參考價85.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
敦泰(3545-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月4日)收盤價86.50元計算，預估參考價為85.5元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。近5日股價上漲1.4%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|86.50
|0.99564
|1.15%
|0.0
|2023/07/03
|78.4
|0.50316
|0.64%
|0.0
|2022/07/28
|96.7
|15.8363
|16.38%
|0.0
|2021/09/15
|179.0
|3.2315
|1.81%
|0.0
|2020/07/20
|35.45
|0.5029
|1.42%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 柏文(8462)次交易(5)日除息2.11元，參考價115.89元
- 盤後速報 - 菱光(8249)次交易(5)日除息1.09元，參考價29.06元
- 盤後速報 - 大世科(8099)次交易(5)日除息1.85元，參考價112.15元
- 盤後速報 - 動力-KY(6591)次交易(5)日除息2.72元，參考價59.28元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇