盤後速報 - 聯一光(3441)下週(7月11日)除息0.5元，預估參考價39.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
聯一光(3441-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月4日)收盤價40.00元計算，預估參考價為39.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯一光(3441-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各種光學玻璃、光學鏡片、透鏡毛胚、稜鏡毛胚之製造、加工及買賣。各種精密光學鏡頭、光學儀器之製造、加工及買賣。照相機、望遠鏡、放大鏡、等光學用器具之製造加工及買賣。近5日股價上漲10.65%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|40.00
|0.5
|1.25%
|0.0
|2023/07/07
|44.6
|1.5
|3.36%
|0.0
|2022/07/08
|33.1
|0.5
|1.51%
|0.0
|2021/08/24
|35.4
|0.5
|1.41%
|0.0
|2020/07/10
|31.55
|2.1
|6.66%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 柏文(8462)次交易(5)日除息2.11元，參考價115.89元
- 盤後速報 - 菱光(8249)次交易(5)日除息1.09元，參考價29.06元
- 盤後速報 - 大世科(8099)次交易(5)日除息1.85元，參考價112.15元
- 盤後速報 - 動力-KY(6591)次交易(5)日除息2.72元，參考價59.28元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇