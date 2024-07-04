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鉅亨速報

盤後速報 - 律勝(3354)下週(7月11日)除息0.2元，預估參考價23.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

律勝(3354-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(7月4日)收盤價23.95元計算，預估參考價為23.75元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

律勝(3354-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為軟性銅箔基板。保護膠片。其他。近5日股價下跌1.83%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 23.95 0.2 0.84% 0.0
2023/07/13 14.55 0.2 1.37% 0.0
2022/07/12 16.15 0.3 1.86% 0.0
2021/07/29 16.3 0.3 1.84% 0.0
2020/07/13 12.5 0.5001 4.0% 0.0

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