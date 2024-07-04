盤後速報 - 律勝(3354)下週(7月11日)除息0.2元，預估參考價23.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
律勝(3354-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(7月4日)收盤價23.95元計算，預估參考價為23.75元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
律勝(3354-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為軟性銅箔基板。保護膠片。其他。近5日股價下跌1.83%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|23.95
|0.2
|0.84%
|0.0
|2023/07/13
|14.55
|0.2
|1.37%
|0.0
|2022/07/12
|16.15
|0.3
|1.86%
|0.0
|2021/07/29
|16.3
|0.3
|1.84%
|0.0
|2020/07/13
|12.5
|0.5001
|4.0%
|0.0
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