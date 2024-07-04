盤後速報 - 昇貿(3305)下週(7月11日)除息2元，預估參考價75.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
昇貿(3305-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月4日)收盤價77.80元計算，預估參考價為75.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
昇貿(3305-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為經營銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球及銲錫膏等之製造及銷售。近5日股價下跌3.93%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|77.80
|2.0
|2.57%
|0.0
|2023/07/06
|54.4
|1.99108
|3.66%
|0.0
|2022/07/07
|50.1
|2.4982
|4.99%
|0.0
|2021/08/12
|49.4
|1.3647
|2.76%
|0.0
|2020/07/02
|21.05
|1.005
|4.77%
|0.0
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