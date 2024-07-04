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鉅亨速報

盤後速報 - 昇貿(3305)下週(7月11日)除息2元，預估參考價75.8元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

昇貿(3305-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月4日)收盤價77.80元計算，預估參考價為75.8元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.57%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

昇貿(3305-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為經營銲錫絲、銲錫棒、BGA錫球及銲錫膏等之製造及銷售。近5日股價下跌3.93%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 77.80 2.0 2.57% 0.0
2023/07/06 54.4 1.99108 3.66% 0.0
2022/07/07 50.1 2.4982 4.99% 0.0
2021/08/12 49.4 1.3647 2.76% 0.0
2020/07/02 21.05 1.005 4.77% 0.0

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