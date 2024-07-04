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鉅亨速報

盤後速報 - 利華(1423)下週(7月11日)除息0.6元，預估參考價44.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:05

利華(1423-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(7月4日)收盤價45.50元計算，預估參考價為44.9元，息值合計為0.6元，股息殖利率1.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

利華(1423-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為毛條(包括炭化羊毛)之製造及銷售業務。其他羊毛之防縮、染整加工業務。前列各款所列有關業務之進出口業務。近5日股價上漲1.46%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 45.50 0.6 1.32% 0.0
2023/07/13 23.8 0.2 0.84% 0.0
2022/07/12 19.45 0.75 3.86% 0.0
2021/08/20 20.8 1.8 8.65% 0.0
2020/07/23 13.5 0.12 0.89% 0.0

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