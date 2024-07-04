盤後速報 - 利華(1423)下週(7月11日)除息0.6元，預估參考價44.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:05
利華(1423-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(7月4日)收盤價45.50元計算，預估參考價為44.9元，息值合計為0.6元，股息殖利率1.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
利華(1423-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為毛條(包括炭化羊毛)之製造及銷售業務。其他羊毛之防縮、染整加工業務。前列各款所列有關業務之進出口業務。近5日股價上漲1.46%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|45.50
|0.6
|1.32%
|0.0
|2023/07/13
|23.8
|0.2
|0.84%
|0.0
|2022/07/12
|19.45
|0.75
|3.86%
|0.0
|2021/08/20
|20.8
|1.8
|8.65%
|0.0
|2020/07/23
|13.5
|0.12
|0.89%
|0.0
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