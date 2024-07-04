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鉅亨速報

盤中速報 - 直得(1597)大漲7.9%，報79.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 12:20

直得(1597-TW)04日12:20股價上漲5.8元，報79.2元，漲幅7.9%，成交1,320張。

直得(1597-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為微型及標準型線性滑軌之研究開發製造及銷售。線性馬達之研究開發製造及銷售。機器手臂及軟體PLC之研究開發製造及銷售。

近5日股價上漲0.69%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+308 張
  • 外資買賣超：+309 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：-4 張
  • 融券增減：+31 張

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