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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.03%，總成交額118.27億

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:19

台股今日其他電子業類股表現強勁，04日10:19相關指數上漲2.03%，總成交額118.27億元，大盤占比18.71%。

該產業上漲家數34、下跌家數7、平盤家數5。領漲個股陽程(3498-TW)04日10:18股價上漲5.2元，報57.5元，漲幅9.94%。

其他電子類指數近5日上漲2.99%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.99% +2.02%
近一月 +9.4% +6.21%
近三月 +13.24% +8.52%
近六月 +57.21% +19.73%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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