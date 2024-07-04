盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.03%，總成交額118.27億
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:19
台股今日其他電子業類股表現強勁，04日10:19相關指數上漲2.03%，總成交額118.27億元，大盤占比18.71%。
該產業上漲家數34、下跌家數7、平盤家數5。領漲個股陽程(3498-TW)04日10:18股價上漲5.2元，報57.5元，漲幅9.94%。
其他電子類指數近5日上漲2.99%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.99%
|+2.02%
|近一月
|+9.4%
|+6.21%
|近三月
|+13.24%
|+8.52%
|近六月
|+57.21%
|+19.73%
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