盤後速報 - 雷科(6207)下週(6月21日)除息1.5元，預估參考價69.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-14 17:05
雷科(6207-TW)下週(6月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(6月14日)收盤價71.10元計算，預估參考價為69.6元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
雷科(6207-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為表面黏著元件&SMD捲裝材料。雷射修整機、陶瓷基板雷射切割機、劃線、鑽孔。自動光學檢查系統、迴銲爐。近5日股價上漲5.76%，櫃買市場加權指數上漲2.62%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/21
|71.10
|1.5
|2.11%
|0.0
|2022/08/02
|27.6
|1.5
|5.43%
|0.0
|2021/08/31
|32.0
|1.5
|4.69%
|0.0
|2020/08/04
|23.95
|1.2012
|5.02%
|0.0
|2019/07/25
|29.0
|2.5
|8.62%
|0.0
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