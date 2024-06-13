search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 雷科(6207)下週(6月21日)除息1.5元，預估參考價69.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 17:05

雷科(6207-TW)下週(6月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(6月14日)收盤價71.10元計算，預估參考價為69.6元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

雷科(6207-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為表面黏著元件&SMD捲裝材料。雷射修整機、陶瓷基板雷射切割機、劃線、鑽孔。自動光學檢查系統、迴銲爐。近5日股價上漲5.76%，櫃買市場加權指數上漲2.62%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/21 71.10 1.5 2.11% 0.0
2022/08/02 27.6 1.5 5.43% 0.0
2021/08/31 32.0 1.5 4.69% 0.0
2020/08/04 23.95 1.2012 5.02% 0.0
2019/07/25 29.0 2.5 8.62% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數22504.720.86%
雷科71.1-3.27%

相關權證

加權指數法興 槓桿28.43
加權指數法興 槓桿10.46

鉅亨贏指標
了解更多

#當沖高手_弱

偏強
雷科

80%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏強
雷科

80%

勝率




Empty