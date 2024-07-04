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鉅亨速報

盤中速報 - 龍邦(2514)大漲7.07%，報25.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:58

龍邦(2514-TW)04日09:58股價上漲1.7元，報25.75元，漲幅7.07%，成交1,889張。

龍邦(2514-TW)所屬產業為其他業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅,商業大樓出租出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之市場,公園等公共設施。接受委託辦理市地重劃。

近5日股價上漲0.42%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+231 張
  • 外資買賣超：+166 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+65 張
  • 融資增減：+750 張
  • 融券增減：0 張

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