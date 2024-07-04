盤中速報 - 龍邦(2514)大漲7.07%，報25.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:58
龍邦(2514-TW)04日09:58股價上漲1.7元，報25.75元，漲幅7.07%，成交1,889張。
龍邦(2514-TW)所屬產業為其他業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅,商業大樓出租出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之市場,公園等公共設施。接受委託辦理市地重劃。
近5日股價上漲0.42%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+231 張
- 外資買賣超：+166 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+65 張
- 融資增減：+750 張
- 融券增減：0 張
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