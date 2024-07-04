盤中速報 - 嘉聯益(6153)急拉4.65%報22.5元，成交1,497張
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:34
嘉聯益(6153-TW)近5分K漲速4.65%，04日09:34報22.5元，成交1,497張，今日漲幅為4.9％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
嘉聯益(6153-TW)近5日股價下跌1.38%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業下跌0.14%。集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+614 張
- 外資買賣超：+352 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+262 張
- 融資增減：+2 張
- 融券增減：+155 張
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