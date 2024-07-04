盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額91.70億
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:34
台股今日電機機械類股表現強勁，04日09:34相關指數上漲2.17%，總成交額91.70億元，大盤占比6.42%。
該產業上漲家數34、下跌家數9、平盤家數5。領漲個股穎漢(4562-TW)04日09:33股價上漲6元，報66.3元，漲幅9.95%。
電機機械近5日上漲0.29%，集中市場加權指數上漲0.81%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電機機械
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.29%
|+0.81%
|近一月
|+8.72%
|+7.59%
|近三月
|+2.83%
|+13.94%
|近六月
|+45.57%
|+31.97%
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