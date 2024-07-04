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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械類股表現強勁，漲幅2.17%，總成交額91.70億

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:34

台股今日電機機械類股表現強勁，04日09:34相關指數上漲2.17%，總成交額91.70億元，大盤占比6.42%。

該產業上漲家數34、下跌家數9、平盤家數5。領漲個股穎漢(4562-TW)04日09:33股價上漲6元，報66.3元，漲幅9.95%。

電機機械近5日上漲0.29%，集中市場加權指數上漲0.81%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電機機械 集中市場加權指數
近一週 +0.29% +0.81%
近一月 +8.72% +7.59%
近三月 +2.83% +13.94%
近六月 +45.57% +31.97%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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