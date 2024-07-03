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鉅亨速報

盤後速報 - jpp-KY(5284)下週(7月10日)除息5元，預估參考價126.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

jpp-KY(5284-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(7月3日)收盤價131.50元計算，預估參考價為126.5元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

jpp-KY(5284-TW)所屬產業為其他業，主要業務為金屬精密機構件。近5日股價上漲3.14%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 131.50 5.0 3.8% 0.0
2023/07/10 136.0 2.8 2.06% 0.0
2022/07/22 46.4 2.3 4.96% 0.0
2021/08/09 44.75 2.1 4.69% 0.0
2020/07/29 39.2 1.9 4.85% 0.0

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