盤後速報 - jpp-KY(5284)下週(7月10日)除息5元，預估參考價126.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
jpp-KY(5284-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(7月3日)收盤價131.50元計算，預估參考價為126.5元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
jpp-KY(5284-TW)所屬產業為其他業，主要業務為金屬精密機構件。近5日股價上漲3.14%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|131.50
|5.0
|3.8%
|0.0
|2023/07/10
|136.0
|2.8
|2.06%
|0.0
|2022/07/22
|46.4
|2.3
|4.96%
|0.0
|2021/08/09
|44.75
|2.1
|4.69%
|0.0
|2020/07/29
|39.2
|1.9
|4.85%
|0.0
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