以色列衝突後，低檔誰在接手? 資金鎖定這個族群!

鉅亨網新聞中心 2024-04-18 20:00

伊朗在 4 月 13 日首度從本土對以色列發動 5 小時空襲，但以色列在美國總統拜登勸阻下，決定取消對伊朗進行反擊，以伊戰事未進一步擴大，對於全球金融市場衝擊可望暫歇，台股也以 4/17 日、18 日的連續兩日長紅作為反映。隨著地緣政治衝擊暫告一段落，市場資金已經開始提前布局下半年的熱門產業，其中，輝達 (NVDA.US) 下半年 B 系列產品的推出，使得 AI 伺服器供應鏈再度成為市場焦點。

大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，AI 伺服器供應鏈受惠產業包括晶片製造的台積電 (2330-TW) 與相關 COWOS 設備供應鏈，組裝的鴻海 (2317-TW)、緯創(3231-TW)、廣達(2382-TW)，散熱的雙鴻(3324-TW)、奇鋐(3017-TW)，零組件川湖(2059-TW)、勤誠(8210-TW) 等，其中，水冷散熱市場更是市場焦點。主要是輝達 (NVDA.US)B200 的功耗提升到 1000W，傳統的氣冷散熱將無法解決晶片的熱源，因此輝達(NVDA.US) 在公布最新的 DGX 伺服器 GB200 NV72 首度導入水冷散熱技術，更吸引投資市場的眼光，水冷廠商的投資布局成為市場焦點所在。

採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師

假利空 真噴出跟對人上對車

金融阮實力 LINE: @power8888

更多阮蕙慈獨家產業分析