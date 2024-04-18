以色列衝突後，低檔誰在接手? 資金鎖定這個族群!
鉅亨網新聞中心 2024-04-18 20:00
伊朗在 4 月 13 日首度從本土對以色列發動 5 小時空襲，但以色列在美國總統拜登勸阻下，決定取消對伊朗進行反擊，以伊戰事未進一步擴大，對於全球金融市場衝擊可望暫歇，台股也以 4/17 日、18 日的連續兩日長紅作為反映。隨著地緣政治衝擊暫告一段落，市場資金已經開始提前布局下半年的熱門產業，其中，輝達 (NVDA.US) 下半年 B 系列產品的推出，使得 AI 伺服器供應鏈再度成為市場焦點。
大華國際投顧阮蕙慈分析師表示，AI 伺服器供應鏈受惠產業包括晶片製造的台積電 (2330-TW) 與相關 COWOS 設備供應鏈，組裝的鴻海 (2317-TW)、緯創(3231-TW)、廣達(2382-TW)，散熱的雙鴻(3324-TW)、奇鋐(3017-TW)，零組件川湖(2059-TW)、勤誠(8210-TW) 等，其中，水冷散熱市場更是市場焦點。主要是輝達 (NVDA.US)B200 的功耗提升到 1000W，傳統的氣冷散熱將無法解決晶片的熱源，因此輝達(NVDA.US) 在公布最新的 DGX 伺服器 GB200 NV72 首度導入水冷散熱技術，更吸引投資市場的眼光，水冷廠商的投資布局成為市場焦點所在。
阮蕙慈分析師指出，水冷散熱包含冷卻液分配裝置 (CDU)、水冷板(Cold Plate)、分岐管(CDM)、機櫃、風扇牆、水冷頭等關鍵零組件，其中以 CDU 單價最高，供應商包括日商尼得科(6230-TW)、雙鴻(3324-TW)、高力(8996-TW) 及奇鋐 (3017-TW) 等。另外，水冷板直接將 GB200 晶片熱源導出更是各家發展的重點，供應鏈包括奇鋐 (3017-TW)、雙鴻(3324-TW)、尼得科超眾(6230-TW)、建策(3653-TW)、力致(3483-TW) 等業者。而分岐管的關鍵製程在焊接技術，也吸引了尼得科 (6230-TW)、雙鴻(3324-TW)、jpp-KY(5284-TW) 及晟銘電 (3013-TW) 等公司的投入。
阮蕙慈分析師提到，最近凱基的奇鋐 (3017-TW) 報告，大舉將目標價由 660 元調升至 800 元，日系外資目標價更上看 860 元，主要是水冷模組將成為該公司的營收與獲利重要來源，也就是在反映水冷散熱將成為未來的市場主流商機。除了奇鋐 (3017-TW) 以外，鴻海 (2317-TW) 轉投資 AMAX-KY(6933-TW)艾瑪斯水冷產品營收貢獻已經超過 30%，為業界最早切入的廠商之一，另外，AMAX-KY(6933-TW)也為艾司摩爾 (ASML) 設備的的主要供應商，將同步受惠散熱與半導體的商機。
阮蕙慈分析師強調，晨銘電 (3013-TW) 是國內伺服器機殼的主要供應商，客戶包括廣達 (2382-TW)、緯穎(6669-TW)、技嘉(2376-TW) 等 ODM 廠商，公司也與高力 (8996-TW)、廣達(2382-TW) 等廠商合作，切入水冷伺服器機殼及水冷的分歧管等產品，預期晨銘電 (3013-TW) 也將隨著水冷散熱市場的商機而同步成長。
採訪來源: 大華國際投顧 阮蕙慈分析師
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