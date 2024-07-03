盤後速報 - 漢翔(2634)下週(7月10日)除息1.42元，預估參考價52.38元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05
漢翔(2634-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.42元。
以今日(7月3日)收盤價53.80元計算，預估參考價為52.38元，息值合計為1.42元，股息殖利率2.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
漢翔(2634-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國內外軍用、民用航空及相關工業產品之發展、製造、裝修及銷售。協助國內航空工業建立中心衛星體系與制度。提供對航空工業系統之規劃、製造、整合、發展及管理之技術服務。近5日股價上漲1.51%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/10
|53.80
|1.42
|2.64%
|0.0
|2023/07/11
|58.3
|1.08
|1.85%
|0.0
|2022/07/12
|34.35
|0.35
|1.02%
|0.0
|2021/09/03
|28.9
|0.2
|0.69%
|0.0
|2020/07/09
|29.75
|1.19
|4.0%
|0.0
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