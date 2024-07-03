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鉅亨速報

盤後速報 - 業旺(1475)下週(7月10日)除息2元，預估參考價58.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 17:05

業旺(1475-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月3日)收盤價60.00元計算，預估參考價為58.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

業旺(1475-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為提花布織造、染整與銷售、紡織產品使用之染料及助劑銷售。近5日股價上漲2.2%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/10 60.00 2.0 3.33% 0.0
2023/08/21 52.2 0.5 0.96% 0.0

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