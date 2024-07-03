每兩個就一個陸申請！德媒：中國正以創紀錄速度成為全球專利冠軍

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 14:49

德國《明鏡周刊》上週五 (6 月 28 日) 刊文指出，中國在專利方面正以創紀錄速度成為全球冠軍，超過歐洲與美國。德國研究型製藥企業協會發佈最新報告表示，自 2022 年來幾乎每兩個國際專利申請就有 1 個來自中國。中國已迅速成為高科技中心，這種發展在近代經濟史上前所未見。

若將專利與各自研發支出相除，中國每件專利申請支出最低，與長期領先的日本和韓國持平，但在歐盟和美國，專利創新的平均成本卻日益昂貴，文中點出這凸顯研究密集型專利變得越來越重要。

自進入 21 世紀以來，中國建立了科學和創新體系，這體現在研究人員數量顯著增加上，中國並尋找外國公司作為合作夥伴，以發展創新理念。此外，從 2018 年到 2020 年，中國就為有關工業戰略規劃提供了相當於 1.6 兆歐元的資金。

中國在製藥和生物技術方面也進步快速，目前在專利申請上跟美國打平，歐洲則自 2005 年左右開始明顯落後。儘管德國擁有活躍的學術藥物研究，但專利數量少於其他國家。

德國研究型製藥企業協會表示，企業受政府資助的研究與商業研究之間的聯繫不緊密，且缺乏成立公司的激勵措施，例如德國大型製藥公司拜耳和默克都深受其害，重要內部研發成果的專利保護正在逐漸到期，而能帶來經濟成功的創新又太少。

總體來看，各經濟體有不同的優先事項。在德國，2018 年至 2022 年期間有近一成專利申請來自汽車和運輸行業，在中國和美國的大多數專利則來自電腦技術，日韓兩國在同期的創新則主要來自電子和能源生產領域。

若將國際專利申請總量與相應人口相除，南韓則是最具創新力的經濟體，2022 年時每百萬居民擁有 4937 件專利，德國為 1827 件，中國為 1170 件，但也已追上來了。