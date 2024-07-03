不只會做晶片 台灣在SelectUSA新創競賽得全球第一 安德斯醫學奪健康科技冠軍

美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」(SelectUSA Investment Summit) 於 6 月 23 日至 26 日在馬里蘭州舉行，此次台灣共有 9 家新創企業入圍 SelectUSA Tech 分組決賽，數量為全球之冠，經濟部所培育之安德斯醫學科技更獲選全球健康科技 (HealthTech) 領域分組第一名。



今年投資高峰會邁入十週年，其中 SelectUSA Tech Program 新創競賽吸引來自全球 37 個國家、超過 260 家新創共襄盛舉，包含健康科技 (HealthTech)、軟體與資通訊 (ICT/Software) 、潔淨科技 (CleanTech) 及開放科技 (Open Tech) 等四大領域八個分組。本次臺灣 9 家入圍新創中共有 3 家獲選全球各領域 TOP 3，為全球最佳成績，包含健康科技領域由臺灣安德斯醫學科技奪冠、昱名生物科技榮獲第三名；開放科技領域由恰口科研榮獲第二名。



經濟部首次於 SelectUSA 峰會期間舉辦「台灣新創之夜」，匯聚美國在台協會、各州政府代表、全球臺灣研究中心 (GTI)、北美洲台商商會聯合總會等超過 120 位產學研與投資人參與，美東與華府地區是醫療生技、資安等新創重要基地，19 家臺灣新創團隊現場進行 pitch 及互動，活動熱烈成功，美國在臺協會處長孫曉雅也親自到場支持。