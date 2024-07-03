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鉅亨速報

盤中速報 - 乙盛-KY(5243)大漲7.31%，報71.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:03

乙盛-KY(5243-TW)03日09:02股價上漲4.9元，報71.9元，漲幅7.31%，成交2,078張。

乙盛-KY(5243-TW)所屬產業為光電業，主要業務為模具、塑膠及五金製品之設計、研發、生產及銷售。

近5日股價上漲9.84%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+8 張
  • 外資買賣超：-1,871 張
  • 投信買賣超：+1,476 張
  • 自營商買賣超：+403 張
  • 融資增減：+1,804 張
  • 融券增減：+46 張

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