盤中速報 - 乙盛-KY(5243)急拉3.89%報64.2元，成交974張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:04
乙盛-KY(5243-TW)近5分K漲速3.89%，27日09:04報64.2元，成交974張，今日漲幅為4.05％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
乙盛-KY(5243-TW)近5日股價下跌0.32%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲1.45%。集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+37 張
- 外資買賣超：+4 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+33 張
- 融資增減：-425 張
- 融券增減：-32 張
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