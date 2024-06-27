search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 乙盛-KY(5243)急拉3.89%報64.2元，成交974張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:04

乙盛-KY(5243-TW)近5分K漲速3.89%，27日09:04報64.2元，成交974張，今日漲幅為4.05％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

乙盛-KY(5243-TW)近5日股價下跌0.32%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲1.45%。集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+37 張
  • 外資買賣超：+4 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+33 張
  • 融資增減：-425 張
  • 融券增減：-32 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22805.48-0.79%
乙盛-KY65.96.81%

相關權證

加權指數法興 槓桿39.39
加權指數法興 槓桿22.07

鉅亨贏指標

了解更多

#長紅K線突破盤整

中強短弱
乙盛KY

70.83%

勝率

#上升三紅K

中強短弱
乙盛KY

70.83%

勝率

#極短線強勢

中強短弱
乙盛KY

70.83%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty