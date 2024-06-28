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鉅亨速報

盤中速報 - 乙盛-KY(5243)急拉3.82%報70.6元，成交11,932張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:43

乙盛-KY(5243-TW)近5分K漲速3.82%，28日09:43報70.6元，成交11,932張，今日漲幅為8.78％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

乙盛-KY(5243-TW)近5日股價上漲1.88%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲0.43%。集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+733 張
  • 外資買賣超：+24 張
  • 投信買賣超：+601 張
  • 自營商買賣超：+108 張
  • 融資增減：+1,841 張
  • 融券增減：+2 張

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集中市場加權指數23092.120.81%
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