盤中速報 - 乙盛-KY(5243)急拉3.82%報70.6元，成交11,932張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:43
乙盛-KY(5243-TW)近5分K漲速3.82%，28日09:43報70.6元，成交11,932張，今日漲幅為8.78％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
乙盛-KY(5243-TW)近5日股價上漲1.88%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲0.43%。集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+733 張
- 外資買賣超：+24 張
- 投信買賣超：+601 張
- 自營商買賣超：+108 張
- 融資增減：+1,841 張
- 融券增減：+2 張
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