〈貴金屬盤後〉市場等待美就業數據 空頭回補力道提振 黃金小漲
鉅亨網編譯許家華 2024-07-02 06:09
受空頭回補力道提振，黃金價格周一 (1 日) 小幅上漲，係因市場焦點轉向本周稍晚將公布的美國就業數據。該數據可望提供市場更多聯準會 (Fed) 利率走向的線索。
Kitco Metals 資深市場分析師 Jim Wyckoff 表示，短期交易者進行一些空頭回補，而現貨市場上的交易者則逢低買進。原油價格堅挺和美元走軟也提供市場支撐力。
「夏季剩下的時間，我們可能在這水準橫向盤整或橫向走低。」Wyckoff 補充道。
美國 6 月製造業連續第三個月收縮，由於商品需求疲軟，工廠支付的投入價格指標跌至 6 個月低點，顯示通膨可能持續消退。
本周市場焦點放在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二的演講、周三公布的 Fed 最近期政策會議紀要，以及周五將公布的美國非農就業數據。
上周數據顯示，美國 5 月物價維持不變，而消費者支出溫和成長。
瑞銀 (UBS) 分析師 Giovanni Staunovo 表示，「鮑爾可能會堅持視數據而定的立場，因此如果周五的非農就業數據疲軟，可望再次提振金價。」
目前市場預計，Fed 在 9 月降息的可能性為 64%，以及 12 月再次降息。
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