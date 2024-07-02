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〈台幣〉熱錢出走連2日重貶 收32.627元探逾2個月新低

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-02 19:07

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〈台幣〉熱錢出走連2日重貶 收32.627元探逾2個月新低。(圖：shutterstock)

台北股匯今 (2) 日雙雙收黑，加權指數終場下跌近 180 點，收在 22879 點，受外資賣股並匯出影響，新台幣兌美元終場貶值 8.1 分，收在 32.627 元，創逾 2 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值 18.12 億美元。

新台幣兌美元匯率連 2 日重貶，今天以 32.56 元開盤，最低下探 32.646 元，重貶超過 1 角，匯銀人士指出，時序進入月初，出口商雖有進場拋匯，但量能不大，外資下午再度擴大匯出，投信同步進場買美元，使得新台幣貶幅放大。

不過，老大哥央行尾盤適時介入調節，帶動貶幅稍稍收斂，終場以 32.627 元，貶值 8.1 分，仍為今年 4 月 22 日以來的新低價。

根據央行統計，美元指數上漲 0.35%，歐元回跌 0.34%，主要亞幣全面走低，韓元重挫 0.5%，日元貶值 0.4%，新台幣貶值 0.25%，新加坡幣貶 0.23%，人民幣小貶 0.03%。

美國公布最新經濟數據，6 月 ISM 製造業指數跌至 48.5，低於預期的 49.1，一度壓低美元，但長年期美國公債殖利率大幅上漲，推升美元指數，兌日元漲至 38 年新高。

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新台幣匯率貶值

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集中市場加權指數22879.37-0.78%
美元指數1060.09%
美元/台幣32.6270.25%
歐元/美元1.0718-0.20%
韓元/美元0.00071996000000000010.00%
日元/美元0.00618600000000000050.00%
人民幣/美元0.137525-0.07%

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