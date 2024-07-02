〈台幣〉熱錢出走連2日重貶 收32.627元探逾2個月新低
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-02 19:07
台北股匯今 (2) 日雙雙收黑，加權指數終場下跌近 180 點，收在 22879 點，受外資賣股並匯出影響，新台幣兌美元終場貶值 8.1 分，收在 32.627 元，創逾 2 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值 18.12 億美元。
新台幣兌美元匯率連 2 日重貶，今天以 32.56 元開盤，最低下探 32.646 元，重貶超過 1 角，匯銀人士指出，時序進入月初，出口商雖有進場拋匯，但量能不大，外資下午再度擴大匯出，投信同步進場買美元，使得新台幣貶幅放大。
不過，老大哥央行尾盤適時介入調節，帶動貶幅稍稍收斂，終場以 32.627 元，貶值 8.1 分，仍為今年 4 月 22 日以來的新低價。
根據央行統計，美元指數上漲 0.35%，歐元回跌 0.34%，主要亞幣全面走低，韓元重挫 0.5%，日元貶值 0.4%，新台幣貶值 0.25%，新加坡幣貶 0.23%，人民幣小貶 0.03%。
美國公布最新經濟數據，6 月 ISM 製造業指數跌至 48.5，低於預期的 49.1，一度壓低美元，但長年期美國公債殖利率大幅上漲，推升美元指數，兌日元漲至 38 年新高。
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