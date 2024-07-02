盤後速報 - 緯軟(4953)下週(7月9日)除息4.96元，預估參考價133.04元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
緯軟(4953-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.96元。
以今日(7月2日)收盤價138.00元計算，預估參考價為133.04元，息值合計為4.96元，股息殖利率3.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
緯軟(4953-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為軟體外包服務。近5日股價下跌0.36%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|138.00
|4.9574
|3.59%
|0.0
|2023/07/04
|116.0
|5.0
|4.31%
|0.0
|2022/07/19
|77.9
|4.5874
|5.89%
|0.0
|2021/08/12
|96.0
|4.9839
|5.19%
|0.0
|2020/07/15
|85.9
|3.2317
|3.76%
|0.0
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