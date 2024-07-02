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鉅亨速報

盤後速報 - 緯軟(4953)下週(7月9日)除息4.96元，預估參考價133.04元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

緯軟(4953-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.96元。

以今日(7月2日)收盤價138.00元計算，預估參考價為133.04元，息值合計為4.96元，股息殖利率3.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

緯軟(4953-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為軟體外包服務。近5日股價下跌0.36%，櫃買市場加權指數上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 138.00 4.9574 3.59% 0.0
2023/07/04 116.0 5.0 4.31% 0.0
2022/07/19 77.9 4.5874 5.89% 0.0
2021/08/12 96.0 4.9839 5.19% 0.0
2020/07/15 85.9 3.2317 3.76% 0.0

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