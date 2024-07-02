盤後速報 - 三福化(4755)下週(7月9日)除息3.5元，預估參考價136.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
三福化(4755-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(7月2日)收盤價139.50元計算，預估參考價為136.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
三福化(4755-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品。基礎化學品。其他。近5日股價上漲1.09%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|139.50
|3.5
|2.51%
|0.0
|2023/07/06
|148.0
|5.9
|3.99%
|0.0
|2022/07/05
|146.5
|5.0
|3.41%
|0.0
|2021/07/21
|64.8
|3.0
|4.63%
|0.0
|2020/07/06
|55.0
|2.5
|4.55%
|0.0
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