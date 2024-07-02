search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 三福化(4755)下週(7月9日)除息3.5元，預估參考價136.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

三福化(4755-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(7月2日)收盤價139.50元計算，預估參考價為136.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

三福化(4755-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為精密化學品。基礎化學品。其他。近5日股價上漲1.09%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 139.50 3.5 2.51% 0.0
2023/07/06 148.0 5.9 3.99% 0.0
2022/07/05 146.5 5.0 3.41% 0.0
2021/07/21 64.8 3.0 4.63% 0.0
2020/07/06 55.0 2.5 4.55% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22879.37-0.78%
三福化139.50.00%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty