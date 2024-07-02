search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 一零四(3130)下週(7月9日)除息13.61元，預估參考價221.89元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

一零四(3130-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.61元。

以今日(7月2日)收盤價235.50元計算，預估參考價為221.89元，息值合計為13.61元，股息殖利率5.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

一零四(3130-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為一般廣告服務業。電子資訊。就業服務。近5日股價上漲0.21%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 235.50 13.60515 5.78% 0.0
2023/07/13 215.0 13.41519 6.24% 0.0
2022/07/14 193.5 11.1608 5.77% 0.0
2021/08/16 174.0 7.8 4.48% 0.0
2020/07/07 168.0 8.62 5.13% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22879.37-0.78%
一零四235.5-0.63%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty