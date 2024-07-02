盤後速報 - 一零四(3130)下週(7月9日)除息13.61元，預估參考價221.89元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
一零四(3130-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.61元。
以今日(7月2日)收盤價235.50元計算，預估參考價為221.89元，息值合計為13.61元，股息殖利率5.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
一零四(3130-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為一般廣告服務業。電子資訊。就業服務。近5日股價上漲0.21%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|235.50
|13.60515
|5.78%
|0.0
|2023/07/13
|215.0
|13.41519
|6.24%
|0.0
|2022/07/14
|193.5
|11.1608
|5.77%
|0.0
|2021/08/16
|174.0
|7.8
|4.48%
|0.0
|2020/07/07
|168.0
|8.62
|5.13%
|0.0
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