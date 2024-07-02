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鉅亨速報

盤後速報 - 友通(2397)下週(7月9日)除息3元，預估參考價74.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

友通(2397-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月2日)收盤價77.40元計算，預估參考價為74.4元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.88%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

友通(2397-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦主機板、工業用電腦及特殊專用平台(ACP)。近5日股價上漲6.71%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 77.40 3.0 3.88% 0.0
2023/07/06 81.0 4.0 4.94% 0.0
2022/07/19 59.5 3.6 6.05% 0.0
2021/07/22 67.2 3.0 4.46% 0.0
2020/07/16 85.0 5.0 5.88% 0.0

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