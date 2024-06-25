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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估上修至5.87元，預估目標價為96元

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 14:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2024年EPS預估：中位數由5.67元上修至5.87元，其中最高估值7.75元，最低估值4.4元，預估目標價為96元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.75(7.75)8.68.97
最低值4.4(4.4)5.186.8
平均值6.19(6.13)6.427.51
中位數5.87(5.67)6.287.13

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值37,333,00044,032,00043,546,300
最低值28,253,98026,290,00038,105,400
平均值32,020,48035,048,69040,464,470
中位數31,182,94035,245,33040,146,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS4.785.594.232.97
營業收入
(單位：新台幣千元)		33,025,30736,781,99633,759,38928,959,304

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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