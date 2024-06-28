盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額242.56億
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 10:34
台股今日其他電子業類股表現疲軟，02日10:34相關指數下跌2.28%，總成交額242.56億元，大盤占比10.47%。
該產業上漲家數17、下跌家數17、平盤家數8。領跌個股德律(3030-TW)02日10:31股價下跌5.5元，報162.5元，跌幅3.27%。
其他電子近5日上漲4.2%，集中市場加權指數上漲1.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+4.2%
|+1.07%
|近一月
|+19.67%
|+8.9%
|近三月
|+34.67%
|+14.03%
|近六月
|+78.76%
|+28.6%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 太極(4934)急拉3.97%報26.2元，成交3,099張
- 盤中速報 - 科風(3043)急拉3.41%報37.9元，成交907張
- 盤中速報 - 旭暉應材(6698)急拉3.37%報50.5元，成交12,907張
- 盤中速報 - 錸寶(8104)大漲8.6%，報46.1元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇