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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.28%，總成交額242.56億

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 10:34

台股今日其他電子業類股表現疲軟，02日10:34相關指數下跌2.28%，總成交額242.56億元，大盤占比10.47%。

該產業上漲家數17、下跌家數17、平盤家數8。領跌個股德律(3030-TW)02日10:31股價下跌5.5元，報162.5元，跌幅3.27%。

其他電子近5日上漲4.2%，集中市場加權指數上漲1.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +4.2% +1.07%
近一月 +19.67% +8.9%
近三月 +34.67% +14.03%
近六月 +78.76% +28.6%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22902.36-0.68%
德律163.5-2.68%

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