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鉅亨速報

盤中速報 - 洋華(3622)大漲7.01%，報77.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 10:27

洋華(3622-TW)02日10:27股價上漲5.1元，報77.9元，漲幅7.01%，成交4,204張。

洋華(3622-TW)所屬產業為光電業，主要業務為觸控面板之製造與銷售。高壓交連PE電力電纜附屬器材之製造與銷售。

近5日股價下跌0.55%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,241 張
  • 外資買賣超：-3,314 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+73 張
  • 融資增減：+1,294 張
  • 融券增減：-50 張

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