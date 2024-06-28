盤中速報 - 洋華(3622)大漲7.01%，報77.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 10:27
洋華(3622-TW)02日10:27股價上漲5.1元，報77.9元，漲幅7.01%，成交4,204張。
洋華(3622-TW)所屬產業為光電業，主要業務為觸控面板之製造與銷售。高壓交連PE電力電纜附屬器材之製造與銷售。
近5日股價下跌0.55%，集中市場加權指數上漲1.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,241 張
- 外資買賣超：-3,314 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+73 張
- 融資增減：+1,294 張
- 融券增減：-50 張
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