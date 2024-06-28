鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估下修至2.25元，預估目標價為27.82元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.32元下修至2.25元，其中最高估值4.78元，最低估值1.64元，預估目標價為27.82元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.78(4.74)
|4.75
|5.89
|2.65
|最低值
|1.64(1.64)
|1.82
|2.31
|2.65
|平均值
|2.59(2.59)
|3.04
|3.64
|2.65
|中位數
|2.25(2.32)
|2.72
|3.21
|2.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|59.97億
|61.99億
|64.62億
|63.30億
|最低值
|58.71億
|59.61億
|60.79億
|63.30億
|平均值
|59.38億
|60.49億
|61.98億
|63.30億
|中位數
|59.39億
|60.21億
|61.49億
|63.30億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.16
|-2.67
|4.58
|1.27
|-0.48
|營業收入
|43.36億
|41.71億
|46.17億
|56.24億
|56.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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