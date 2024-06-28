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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估下修至2.25元，預估目標價為27.82元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 22:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.32元下修至2.25元，其中最高估值4.78元，最低估值1.64元，預估目標價為27.82元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.78(4.74)4.755.892.65
最低值1.64(1.64)1.822.312.65
平均值2.59(2.59)3.043.642.65
中位數2.25(2.32)2.723.212.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值59.97億61.99億64.62億63.30億
最低值58.71億59.61億60.79億63.30億
平均值59.38億60.49億61.98億63.30億
中位數59.39億60.21億61.49億63.30億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.16-2.674.581.27-0.48
營業收入43.36億41.71億46.17億56.24億56.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSTIGO

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