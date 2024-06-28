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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apellis製藥(APLS-US)EPS預估上修至-1.05元，預估目標價為82.60元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 22:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Apellis製藥(APLS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.1元上修至-1.05元，其中最高估值0.35元，最低估值-1.5元，預估目標價為82.60元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.35(0.35)5.579.828.33
最低值-1.5(-1.5)-0.880.031.53
平均值-0.91(-0.92)1.33.884.43
中位數-1.05(-1.1)0.93.454.32

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值9.61億16.67億25.47億25.22億
最低值7.66億9.41億11.40億13.81億
平均值8.21億11.77億16.24億17.57億
中位數7.99億11.40億15.84億17.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-4.90-4.59-8.84-6.15-4.45
營業收入0.002.51億6,656萬7,542萬3.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Apellis製藥(APLS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAPLS

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