鉅亨速報 - Factset 最新調查：Apellis製藥(APLS-US)EPS預估上修至-1.05元，預估目標價為82.60元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 22:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Apellis製藥(APLS-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.1元上修至-1.05元，其中最高估值0.35元，最低估值-1.5元，預估目標價為82.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.35(0.35)
|5.57
|9.82
|8.33
|最低值
|-1.5(-1.5)
|-0.88
|0.03
|1.53
|平均值
|-0.91(-0.92)
|1.3
|3.88
|4.43
|中位數
|-1.05(-1.1)
|0.9
|3.45
|4.32
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.61億
|16.67億
|25.47億
|25.22億
|最低值
|7.66億
|9.41億
|11.40億
|13.81億
|平均值
|8.21億
|11.77億
|16.24億
|17.57億
|中位數
|7.99億
|11.40億
|15.84億
|17.26億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.90
|-4.59
|-8.84
|-6.15
|-4.45
|營業收入
|0.00
|2.51億
|6,656萬
|7,542萬
|3.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Apellis製藥(APLS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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