〈能源盤後〉中東擔憂情緒升溫原油上漲 6月收高

鉅亨網編譯許家華 2024-06-29 05:42

原油期貨價格周五 (28 日) 上漲，令本月收高，係因投資者持續擔憂中東衝突威脅當地原油供應的可能性。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 20 美分或 0.2%，收每桶 81.54 美元，但全月上漲 5.9%。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 2 美分，收每桶 86.41 美元，該期貨周五收盤到期。以近月 Brent 原油期貨價格計算，6 月上漲 1.2%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 26 美分或 0.3%，收每桶 85 美元，此交易更活躍的 Brent 原油期貨將轉為近月期貨。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 2.529 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.2% ，收每加侖 2.517 美元。

8 月交割的天然氣價格下跌 3.1%，收每百萬 Btu 2.601 美元。

市場驅動力

以色列和伊朗支持的真主黨在黎巴嫩邊境持續交火，加劇了人們對全面戰爭的擔憂。

XS.com 市場分析師 Samer Hasn 表示：「雖然這條戰線點燃後，可能會比以前點燃該地區其他更多戰線，但伊朗不太可能直接捲入這場衝突。」