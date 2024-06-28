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鉅亨速報

盤後速報 - 邑錡(7402)次交易(2)日除息1.49元，參考價106.01元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:06

邑錡(7402-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.49元。

首日參考價為106.01元，相較今日收盤價107.50元，息值合計為1.49元，股息殖利率1.38%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 107.50 1.4852 1.38% 0.0
2023/07/27 76.8 1.1603 1.51% 0.4973
2022/09/05 51.5 0.9967 1.94% 0.4984
2021/08/26 42.3 0.7 1.65% 0.5
2020/08/25 29.5 0.5653 1.92% 0.668

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