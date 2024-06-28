盤後速報 - 邑錡(7402)次交易(2)日除息1.49元，參考價106.01元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:06
邑錡(7402-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.49元。
首日參考價為106.01元，相較今日收盤價107.50元，息值合計為1.49元，股息殖利率1.38%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|107.50
|1.4852
|1.38%
|0.0
|2023/07/27
|76.8
|1.1603
|1.51%
|0.4973
|2022/09/05
|51.5
|0.9967
|1.94%
|0.4984
|2021/08/26
|42.3
|0.7
|1.65%
|0.5
|2020/08/25
|29.5
|0.5653
|1.92%
|0.668
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