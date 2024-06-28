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鉅亨速報

盤後速報 - 采鈺(6789)次交易(2)日除息1元，參考價347.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:06

采鈺(6789-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為347.0元，相較今日收盤價348.00元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.29%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 348.00 0.99907 0.29% 0.0
2023/06/29 258.5 1.99819 0.77% 0.0
2022/07/14 265.0 1.8646 0.7% 0.0
2021/08/20 428.0 1.9865 0.46% 0.0

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