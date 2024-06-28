盤後速報 - 采鈺(6789)次交易(2)日除息1元，參考價347.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:06
采鈺(6789-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為347.0元，相較今日收盤價348.00元，息值合計為1.0元，股息殖利率0.29%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|348.00
|0.99907
|0.29%
|0.0
|2023/06/29
|258.5
|1.99819
|0.77%
|0.0
|2022/07/14
|265.0
|1.8646
|0.7%
|0.0
|2021/08/20
|428.0
|1.9865
|0.46%
|0.0
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