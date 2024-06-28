盤後速報 - 啟碁(6285)次交易(2)日除息6元，參考價151.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:06
啟碁(6285-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
首日參考價為151.0元，相較今日收盤價157.00元，息值合計為6.0元，股息殖利率3.82%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|157.00
|5.99617
|3.82%
|0.0
|2023/07/12
|121.0
|4.84143
|4.0%
|0.0
|2022/07/13
|67.2
|2.1001
|3.13%
|0.0
|2021/07/30
|76.0
|2.5012
|3.29%
|0.0
|2020/07/15
|68.0
|2.5001
|3.68%
|0.0
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