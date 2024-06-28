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鉅亨速報

盤後速報 - 啟碁(6285)次交易(2)日除息6元，參考價151.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:06

啟碁(6285-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

首日參考價為151.0元，相較今日收盤價157.00元，息值合計為6.0元，股息殖利率3.82%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 157.00 5.99617 3.82% 0.0
2023/07/12 121.0 4.84143 4.0% 0.0
2022/07/13 67.2 2.1001 3.13% 0.0
2021/07/30 76.0 2.5012 3.29% 0.0
2020/07/15 68.0 2.5001 3.68% 0.0

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