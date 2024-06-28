盤後速報 - 普萊德(6263)次交易(2)日除息7.4元，參考價171.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:06
普萊德(6263-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.4元。
首日參考價為171.1元，相較今日收盤價178.50元，息值合計為7.4元，股息殖利率4.15%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/02
|178.50
|7.4
|4.15%
|0.0
|2023/07/27
|141.5
|6.4
|4.52%
|0.0
|2022/07/28
|78.4
|4.7
|5.99%
|0.0
|2021/08/05
|67.8
|4.0
|5.9%
|0.0
|2020/08/06
|69.7
|4.5
|6.46%
|0.0
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