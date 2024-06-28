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鉅亨速報

盤後速報 - 普萊德(6263)次交易(2)日除息7.4元，參考價171.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:06

普萊德(6263-TW)次交易(2)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.4元。

首日參考價為171.1元，相較今日收盤價178.50元，息值合計為7.4元，股息殖利率4.15%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/02 178.50 7.4 4.15% 0.0
2023/07/27 141.5 6.4 4.52% 0.0
2022/07/28 78.4 4.7 5.99% 0.0
2021/08/05 67.8 4.0 5.9% 0.0
2020/08/06 69.7 4.5 6.46% 0.0

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