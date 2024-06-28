盤後速報 - 圓裕(6835)下週(7月8日)除息2元，預估參考價50.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05
圓裕(6835-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月1日)收盤價52.60元計算，預估參考價為50.6元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
圓裕(6835-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為FPC軟性印刷線路板。WIRE Harness連接線組。近5日股價上漲1.34%，集中市場加權指數下跌0.95%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|52.60
|2.0
|3.8%
|0.0
|2023/07/03
|46.4
|2.0
|4.31%
|0.0
|2022/07/04
|52.0
|2.0
|3.85%
|0.0
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