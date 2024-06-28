盤後速報 - 意德士科技(7556)下週(7月8日)除權息3元，預估參考價128.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05
意德士科技(7556-TW)下週(7月8日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.5元，股票股利0.5元，合計股利3元。
以今日(7月1日)收盤價137.00元計算，預估參考價為128.1元，權息值合計為8.9元，股息殖利率1.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
意德士科技(7556-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體製程設備之精密零組件與材料、製程次系統之維修。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|137.00
|2.5
|1.82%
|0.5
|2023/07/10
|118.5
|3.0
|2.53%
|0.5
|2022/07/15
|115.0
|2.4
|2.09%
|0.4
|2021/08/26
|120.0
|2.1
|1.75%
|0.3
|2020/08/17
|84.21
|2.0
|2.38%
|0.2
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