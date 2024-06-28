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鉅亨速報

盤後速報 - 意德士科技(7556)下週(7月8日)除權息3元，預估參考價128.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05

意德士科技(7556-TW)下週(7月8日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.5元，股票股利0.5元，合計股利3元。

以今日(7月1日)收盤價137.00元計算，預估參考價為128.1元，權息值合計為8.9元，股息殖利率1.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

意德士科技(7556-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體製程設備之精密零組件與材料、製程次系統之維修。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 137.00 2.5 1.82% 0.5
2023/07/10 118.5 3.0 2.53% 0.5
2022/07/15 115.0 2.4 2.09% 0.4
2021/08/26 120.0 2.1 1.75% 0.3
2020/08/17 84.21 2.0 2.38% 0.2

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