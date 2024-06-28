盤後速報 - 楠梓電(2316)下週(7月8日)除息0.5元，預估參考價53.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05
楠梓電(2316-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月1日)收盤價53.60元計算，預估參考價為53.1元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）
楠梓電(2316-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各類印刷電路板之製造,加工,組裝,銷售及服務.。近5日股價下跌7.28%，集中市場加權指數下跌0.95%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|53.60
|0.5
|0.93%
|0.0
|2023/07/12
|27.6
|0.5
|1.81%
|0.0
|2022/07/12
|27.55
|1.0
|3.63%
|0.0
|2021/08/30
|29.3
|1.5
|5.12%
|0.0
|2020/07/13
|31.3
|0.5
|1.6%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 台火(9902)次交易(2)日除息0.3元，參考價16.2元
- 盤後速報 - 神州-DR(910861)次交易(2)日除息0.12元，參考價6.93元
- 盤後速報 - 宇瞻(8271)次交易(2)日除息3.15元，參考價64.15元
- 盤後速報 - 立碁(8111)次交易(2)日除息0.8元，參考價22.9元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇