search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 楠梓電(2316)下週(7月8日)除息0.5元，預估參考價53.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-01 17:05

楠梓電(2316-TW)下週(7月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月1日)收盤價53.60元計算，預估參考價為53.1元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月1日)收盤價做計算，僅提供參考）

楠梓電(2316-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各類印刷電路板之製造,加工,組裝,銷售及服務.。近5日股價下跌7.28%，集中市場加權指數下跌0.95%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 53.60 0.5 0.93% 0.0
2023/07/12 27.6 0.5 1.81% 0.0
2022/07/12 27.55 1.0 3.63% 0.0
2021/08/30 29.3 1.5 5.12% 0.0
2020/07/13 31.3 0.5 1.6% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23058.570.11%
楠梓電53.6-4.29%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

中強短弱
楠梓電

74.07%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
楠梓電

74.07%

勝率

#樂極生悲

中強短弱
楠梓電

74.07%

勝率

#長黑K線跌破盤整

中強短弱
楠梓電

74.07%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
楠梓電

74.07%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty