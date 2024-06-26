法國能否組建「反極右」聯盟成關鍵！一文讀懂：法國政局接下來會如何發展？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-01 15:15

法國周日（30 日）舉行國會大選首輪投票，最新計票結果顯示，極右翼政黨國民聯盟取得歷史性勝利，得票率較大幅上升，遙遙領先於排名第二的左翼聯盟「新人民陣線」，以及總統馬克宏領導的中間派陣營。

多家法國民調機構的統計數據顯示，國民聯盟的得票率約 33%，「新人民陣線」在 28% 附近，排名第二，執政黨復興黨及中間派聯盟約 22%，位居第三。

此次選舉將選出國會下議院國民議會 577 位議員，法國國民議會選舉劃分為 577 個選區，採兩輪投票制。第一輪投票中，候選人得票率過半者直接當選；若無人得票過半，則獲得不低於本選區 12.5% 登記選民支持的候選人，進入第二輪投票，得票最高者當選。

目前的情況是，由於此次法國的投票率極高，票數相對分散，約 300 個選區可能在第二輪投票中面臨「三方決選」的局面，基本就是上述三大陣營各一名候選人。

理論上，這種情況更有利於得票率領先的國民聯盟。

但是，假如得票數排在第三位的候選人全都退選，並呼籲支持者把票都投給另一位非極右翼政黨的候選人，情況又會如何發展呢？國民聯盟還有希望贏得議會絕對多數席次嗎？

為了阻撓國民聯盟並防止「三方決勝」分散選票，法國中右和中左翼不少人士呼籲再度奉行所謂的「共和陣線」，即排名第三的候選人退選，並敦促選民支持非極右翼的候選人。

馬克宏就呼籲在第二輪投票中建立「廣泛」的聯盟，以對抗極右翼。馬克宏說：「面對國民聯盟，現在是民主和共和力量在第二輪選舉中結成大規模、明確聯盟的時候了。」

馬克宏領導的中間派陣營「同在」已表示，候選人將退出原本排名第三的選區，轉而支持「能夠擊敗國民聯盟，並與我們擁有共同價值觀的競爭者」。